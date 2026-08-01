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الاحتلال يجبر ثلاثة مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في بيت جالا

01 اغسطس 2026 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
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إفراغ المنازل قبل هدمها ذاتيا.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، اليوم السبت، على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آليات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصادر محلية بقيام المواطن باسم صيري بهدم منزل نجله مهند، وهو قيد الإنشاء، في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا، فيما هدم المواطن ماريو جودي أبو سعد منزله المأهول، كما هدم المواطن مهند برهوم منزله، بعد تهديدهم بهدمها وتحميلهم تكاليف عملية الهدم.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة بيت جالا ومناطق أخرى من محافظة بيت لحم على هدم منازلهم ذاتيا، بذريعة عدم الترخيص، في ظل رفضها منح الفلسطينيين تراخيص البناء، والتوسع الاستعماري المتواصل على أراضيهم.

وفي نابلس، سلمت قوات الاحتلال عائلة رمضان إخطارًا بالاستيلاء على منزل وهدمه في قرية تل جنوب غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل الشهيد فاروق رمضان، وسلمت ذويه إخطارا بالاستيلاء على المنزل المكون من ثلاثة طوابق، وإخلائه خلال 72 ساعة تمهيدا لهدمه.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#محافظة بيت لحم #الهدم الذاتي #مدينة بيت جالا

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