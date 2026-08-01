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إصابة 3 شبان باعتداء للمستوطنين شمال شرق رام الله

01 اغسطس 2026 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
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اعتداءات المستوطنين في الضفة.

أصيب 3 شبان، مساء السبت، إثر اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مستوطنين اعتدوا على شبان بالضرب وقاموا برشهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح، ما أدى لإصابات في وجوههم وعيونهم بفعل الغاز، إلى جانب إصابتهم برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب.

وأشار أبو عليا إلى قيام المستوطنين قبل الاعتداء على الشبان الثلاثة، بصدم المركبة التي يستقلونها بدراجة نارية رباعية، ما أدى إلى أضرار مادية في المركبة.

ولفت إلى أن المستوطنين يهاجمون المواطنين المارين على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح (مرج سيع) بشكل يومي، ويعتدون عليهم سواء بالضرب أو بغاز الفلفل.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#قرية المغير #قرية أبو فلاح #هجمات المستعمرين

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