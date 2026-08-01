6 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، السبت، في سلسلة غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار استمرار خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين حسن إبراهيم قحمان وعلاء عماد الترامسي، استشهدا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمالي غربي مدينة غزة.⁩

وأضافت المصادر أن عددًا من المواطنين أصيبوا بجراح، وصفت حالة بعضهم بالحرجة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفهم بالقرب من صيدلية أحمد في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان.

وفي مدينة غزة أيضا، استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، استشهد مواطن وأصيب أخرون، بعد ظهر السبت، في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

كما استشهد الموطن سامي أبو ربيع وأصيب آخرون، بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدخل مدينة دير البلح الشرقي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد الشاب محمود محمد فطاير متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وسط القطاع أيضاً، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو عمرة في شارع البركة في دير البلح، فيما استهدفت غارة أخرى أرضًا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن دمار كبير في بركس ومخيم للنازحين غرب المستشفى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلًا قرب عيادة وكالة الغوث في مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع تعرض المناطق الشرقية من مخيم البريج لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الصفطاوي شمالي المدينة.

كما أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف دراجة كهربائية قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية، في وقت واصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق في أجواء القطاع.

وفي جنوب القطاع، أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي ضحايا خروقات الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قد بلغ 1222 شهيدًا و4053 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 جثامين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في الـ 7 من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و349 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و162 إصابة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: