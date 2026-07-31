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مستوطنون يقطعون خط مياه رئيسيا قرب الخان الأحمر

31 يوليو 2026 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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الخان الأحمر

قطع مستوطنون خط مياه رئيسياً قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، اليوم الجمعة، بأن مستوطنين أقدموا على قطع خط المياه الرئيسي المغذي لتجمعات "المهتوش" و"العراعرة" و"التبنة" قرب الخان الأحمر، ما أدى إلى حرمان السكان من مياه الشرب والري.

وذكرت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة، في إطار سياسة التضييق على المواطنين ودفعهم إلى الرحيل قسراً.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكثر من 1330 اعتداءً تورط فيها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والقدس، منذ بداية عام 2026، أسفر عن ارتقاء شهداء وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، أطراف بلدات سنجل وعطارة وأم صفا، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا خربة "أبو العوف" الأثرية، شمال بلدة سنجل، فيما اقتحم آخرون برفقة أبقارهم وادي "الزيتون" قرب المدخل الشمالي لقرية أم صفا، شمال غرب رام الله، وقاموا برعي أراضي المواطنين.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#الخان الأحمر #التجمعات البدوية

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