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حماس: تعاملنا والفصائل بإيجابية مع مفاوضات المرحلة الثانية

31 يوليو 2026 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها والفصائل الفلسطينية، تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت حماس، في بيان، اليوم الجمعة، أن هذا التعامل بمسؤولية يأتي انطلاقاً من توافق وطني، يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الإنسانية.

وأكّدت أن التزام الاحتلال بوقف العدوان هو المدخل الأساسي للشروع في وضع الجدول الزمني للتوافقات، مشددة على أن تنفيذ المرحلة الثانية مرهون بالتزام الاحتلال الكامل ببنود المرحلة الأولى.

وأشارت إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل، تقررت بشرط وقف العدوان، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وبدء إعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #حماس #الإبادة الجماعية

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