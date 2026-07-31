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حصر السلاح وتخزينه يبدأان بعد انسحاب الاحتلال واستكمال المرحلة الأولى

غازي حمد: قدّمنا تنازلات لإنقاذ شعبنا والسلاح مرتبط بانسحاب الاحتلال

31 يوليو 2026 . الساعة 03:18 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس د.غازي حمد

قال عضو وفد حركة حماس المفاوض، الدكتور غازي حمد، إن المفاوضات كانت صعبة وقاسية، مؤكدًا أن الوفد حاول التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح حمد، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الحركة قدّمت تنازلات من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من القتل والتهجير.

وبيّن أن قضية السلاح مرتبطة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار.

وأضاف أن الاحتلال لن يتدخل في عملية حصر السلاح وتخزينه، موضحًا أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي ستتولى هذه المهمة.

وأكد حمد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال تنفيذ المرحلة الأولى.

#غزة

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