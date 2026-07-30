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إحصائية صادمة

الصحة توثق إبادة 2276 أسرة ووجود أكثر من 60 ألف يتيم في غزة

30 يوليو 2026 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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صورة إرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، إحصائية جديدة توثق حجم المجازر التي استهدفت الأسر الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يوليو/تموز 2026.

وقالت الوزارة إن 2,276 أسرة أُبيدت بالكامل، بما مجموعه 8,858 فردًا، ومُسحت من السجل المدني، فيما تعرّضت 2,348 أسرة لمجازر لم ينجُ منها سوى فرد واحد، بإجمالي 8,340 شهيدًا.

وأضافت أن 4,903 أسر تعرّضت لمجازر، وبقي منها أكثر من ناجٍ، فيما بلغ عدد الضحايا في هذه الأسر 13,607 أفراد.

وفيما يتعلق بالأطفال، أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الأيتام جراء الحرب بلغ 60,737 طفلًا، منهم 52,095 طفلًا فقدوا آباءهم، و5,929 طفلًا فقدوا أمهاتهم، بينما فقد 2,713 طفلًا كلا الوالدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصحة #السجل المدني #المجازر الإسرائيلية

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