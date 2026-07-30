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الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الأحد القادم

30 يوليو 2026 . الساعة 08:02 بتوقيت القدس
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أجواء شديدة الحرارة حتى الأحد القادم.

تتأثر البلاد اليوم الخميس، بحول الله تعالى، بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع، آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع، طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو يوم السبت، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد فيستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات، مئوية الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. وتنصحت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الطقس #أجواء شديدة الحرارة

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