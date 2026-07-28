6 إصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

أصيب ستة مواطنين، بينهم ثلاثة صيادين، الاثنين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أصيب أربعة مواطنين آخرين بنيران جيش الاحتلال في منطقة المواصي غربي خانيونس.

وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما تجدد مع ساعات الصباح إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة شرقي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال في ساعات الفجر، المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وكان 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، أمس الإثنين، جراء خرقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة

وبلغ إجمالي الضحايا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي 1203 شهداء و3900 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت 73 ألفًا و329 شهيدًا، بالإضافة لـ 174 ألفًا و9 إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين