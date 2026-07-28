الاحتلال يواصل خروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق شرقي مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت، في ساعات الفجر، المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما تجدد مع ساعات الصباح إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة شرقي المدينة.

وكان 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، أمس الإثنين، جراء خرقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة

وبلغ إجمالي الضحايا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي 1203 شهداء و3900 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت 73 ألفًا و329 شهيدًا، بالإضافة لـ 174 ألفًا و9 إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين