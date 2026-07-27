الاحتلال يهدم منزلين في جنين ورام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلين فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة، رغم محاولات مالكيهما قانونيًا وقف تنفيذ قرارات الهدم.

ففي منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن جهاد موسى، المكوّن من ثلاثة طوابق، بعد اقتحام المنطقة بثلاث جرافات عسكرية، وسط انتشار مكثف لقوات المشاة والآليات العسكرية.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا على المنطقة وأغلقت مداخلها، قبل أن تشرع في هدم المنزل، الذي كانت سلطات الاحتلال قد أخطرت صاحبه بهدمه قبل عدة أشهر بحجة البناء.

وكان صاحب المنزل قد تقدم باعتراضات وشكاوى أمام الجهات المختصة في محاولة لوقف تنفيذ القرار، إلا أن قوات الاحتلال مضت في عملية الهدم.

ويأتي هدم المنزل في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في محيط محطة عرابة، التي شهدت خلال الأيام الماضية عمليات تجريف وهدم طالت عددًا من البركسات والمنشآت التجارية والزراعية.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف الأهالي من اتساع نطاق استهداف الممتلكات والأراضي الفلسطينية في المنطقة، التي تتمتع بأهمية استراتيجية لوقوعها على المدخل الجنوبي لبلدة عرابة وعلى الطريق الواصل بين عدد من التجمعات السكانية في محافظة جنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هدمت قوات الاحتلال منزلًا في المنطقة الغربية من بلدة نعلين، يعود للمواطن وسيم محمود نافع، ويؤويه وأفراد أسرته الخمسة.

وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا إن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، اقتحمت المنطقة وشرعت بهدم المنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع ويتكون من طابق واحد.



وأوضح أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت صاحب المنزل بهدمه الشهر الماضي، فتقدم بالتماس قانوني، إلا أن الجرافات باشرت هدمه بحجة إقامته في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "أرض محمية" يُمنع البناء فيها.

وتأتي عمليتا الهدم في ظل استمرار سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على البناء والتوسع العمراني الفلسطيني، وهدم المنازل والمنشآت بذريعة عدم الترخيص، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء.

المصدر / فلسطين أون لاين