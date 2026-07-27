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5 إصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

27 يوليو 2026 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة صيادين، الاثنين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسط تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة في القطاع

فقد، أصيب ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. 

كما قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل القطاع.

إلى ذلك أصيب مواطنين اثنين، برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. 

كما استهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #اطلاق نار

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