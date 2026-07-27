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قصف وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

27 يوليو 2026 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الإثنين، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الزوارق الحربية والدبابات، مستهدفة مناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس ورفح.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #اطلاق نار

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