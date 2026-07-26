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اغتيال مسؤول أمني ومرافقه في غارة على دير البلح

26 يوليو 2026 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى اللداوي (44 عاماً)، برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق (49 عاماً)، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الاستهداف أدى إلى استشهاد اللداوي وأبو زريق، في إطار التصعيد المتواصل على قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، والتي أسفرت عن سقوط أعداد من الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية اغتيال #دير البلخ #جهاز الأمن الداخلي

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