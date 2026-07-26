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بينهم مدير الأمن الداخلي بالوسطى

4 شهداء في غزة وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار

26 يوليو 2026 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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السيارة المستهدفة في غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة

استشهد 4 مواطنين، بينهم مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، وأصيب آخرون، الأحد، من جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع  لليوم الـ290 على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة بـ3 صواريخ في منطقة البركة جنوبي دير البلح وسط القطاع. 

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى اللداوي (44 عامًا)، والرائد رامز توفيق أبو زريق (49 عامًا )، جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح. 

وفي وقت سابق، استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة التوام شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد الشاب سليمان تيسير سهمود، متأثرا بإصابته على إثر استهداف مباشر قرب "شارع 5" في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي شمال القطاع، أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيتها المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف في شمال القطاع.

وفي المنطقة الوسطى، أصيبت سيدة بجروح من جراء إصابتها برصاص طائش في الرأس، أثناء وجودها داخل خيمتها قرب عمارة قويدر في مخيم النصيرات للاجئين والنازحين وسط القطاع.

وكما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج، أعقب ذلك إطلاق نار مكثف من الدبابات في المنطقة ذاتها.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي خان يونس مناطق شمال غربي مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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