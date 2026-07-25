الأغذية العالمي يصدر تحذيرًا مهمًا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى إجراء تخفيضات أوسع في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، في حال عدم حصوله على تمويل إضافي بشكل عاجل.

وقال البرنامج إن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن استمرار نقص التمويل يهدد قدرته على مواصلة تقديم الدعم الإنساني في ظل الأوضاع المتفاقمة.

وأكد أن تقليص المساعدات سيزيد من معاناة آلاف العائلات التي تواجه ظروفاً إنسانية صعبة، في وقت تتواصل فيه الاحتياجات المتزايدة للغذاء والإغاثة داخل القطاع.

ودعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير التمويل اللازم بشكل عاجل، لضمان استمرار تدفق المساعدات الغذائية والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين