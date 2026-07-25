فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقيمون بؤرتين استيطانيتين بالضفة

الأغذية العالمي يصدر تحذيرًا مهمًا

شهيدان في غزة وسط استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

أكثر من 1000 طفل هجروا قسرًا بالضفة

البرلمان العربي يطالب بإدراج مليشيا المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية

سوندرز: مستقبل "أونروا" مهدد دون دعم دولي

الاحتلال يجتاح الضفة ويصعّد هجماته

إقالة كريم خان.. تقرير يكشف دورًا إسرائيليًا خلف القرار

ألبانيز: جيش الاحتلال والمستوطنون يرتكبون معًا "مذابح جماعية" في الضفة

الصحة بغزة: 6 شهداء يرفعون الحصيلة إلى 73,317 من بدء العدوان

الأغذية العالمي يصدر تحذيرًا مهمًا

25 يوليو 2026 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
...
نحو 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى إجراء تخفيضات أوسع في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، في حال عدم حصوله على تمويل إضافي بشكل عاجل.

وقال البرنامج إن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن استمرار نقص التمويل يهدد قدرته على مواصلة تقديم الدعم الإنساني في ظل الأوضاع المتفاقمة.

وأكد أن تقليص المساعدات سيزيد من معاناة آلاف العائلات التي تواجه ظروفاً إنسانية صعبة، في وقت تتواصل فيه الاحتياجات المتزايدة للغذاء والإغاثة داخل القطاع.

ودعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير التمويل اللازم بشكل عاجل، لضمان استمرار تدفق المساعدات الغذائية والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#برنامج الغذاء العالمي #الأغذية العالمي #مساعدات برنامج الأغذية العالمي #أكواد الغذاء العالمي #أكواد 1250

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة