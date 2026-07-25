ألبانيز: جيش الاحتلال والمستوطنون يرتكبون معًا "مذابح جماعية" في الضفة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن مستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكبون معا “مذابح جماعية” ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت ألبانيز، في تدوينة على منصة "إكس": "مذابح جماعية ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة الغربية كافة، فيما تتعرض غزة للقصف"”.

وتابعت: “مدنيون إسرائيليون والجيش الإسرائيلي يوحدون صفوفهم". وشددت على أن الأمر "لا يقتصر على نتنياهو وعدد قليل من العناصر الفاسدة"، مضيفة: “هذه هي "إسرائيل".

وطالبت ألبانيز بـ"حظر السلاح الآن ووقف التجارة الآن"، معتبرة أن هذا ما يقتضيه القانون الدولي.

جاء ذلك، عقب استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون على البلدة واعتدائهم على السكان وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين