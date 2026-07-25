أكثر من 1000 طفل هجروا قسرًا بالضفة

كشفت منظمة "إنقاذ الطفل" الدولية أن أكثر من 1000 طفل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة تعرضوا للتهجير القسري خلال النصف الأول من العام الجاري، جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين والعنف المتواصل.

وقالت المنظمة إن عدد الأطفال الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 يعادل نصف إجمالي الأطفال الذين تعرضوا للتهجير بسبب عنف المستوطنين خلال السنوات الثلاث السابقة.

وأوضحت أن نحو 2000 طفل فلسطيني هُجّروا قسراً خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2023 وكانون الأول/ديسمبر 2025، نتيجة هجمات المستوطنين والتهديدات المستمرة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية.

وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة اعتداءات المستوطنين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زاد معدل الهجمات بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحذرت "إنقاذ الطفل" من التداعيات الإنسانية والنفسية الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون جراء فقدان منازلهم وبيئاتهم الآمنة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم ووقف عمليات التهجير والعنف في الضفة الغربية المحتلة.