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تشييع شهداء قرية تل وسط تشديدات الاحتلال

25 يوليو 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على عدد المشاركين في مراسم التشييع

شيّع أهالي قرية تل جنوب غربي نابلس، فجر السبت، جثامين أربعة شهداء من أبناء القرية إلى مثواهم الأخير، في جنازة أُقيمت بمشاركة محدودة، بعد أن فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على عدد المشاركين في مراسم التشييع.

وأفادت مصادر محلية بأن مراسم التشييع جرت قرابة الساعة الواحدة فجرًا، حيث وُوريت جثامين الشهداء إبراهيم حسين علي رمضان، وجواد حسين علي رمضان، وفاروق عدنان علي رمضان، وعمران أحمد علي رمضان الثرى، وسط أجواء من الحزن والغضب، بعد اشتراطات فرضها الاحتلال على الجنازة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الجمعة، استشهاد الشبان الأربعة برصاص قوات الاحتلال خلال تصديهم لهجوم نفذه مستوطنون على القرية، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح وُصفت بالخطيرة.

ووفق مصادر محلية، فإن الشهداء الأربعة ينتمون إلى عائلة واحدة، بينهم شقيقان، واستشهدوا خلال تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون على منازل المواطنين في قرية تل، جنوب غربي نابلس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت شقيقين، أحدهما كان يتلقى العلاج من إصابة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في عدة بلدات بالضفة الغربية، شملت إحراق منازل وممتلكات فلسطينية، والاعتداء على المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات.

ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه الاحتلال إجراءاته في الضفة الغربية، إذ أوعز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية، من بينها إلغاء تصاريح عمل فلسطينيين، وتسريع إقامة بؤر استيطانية جديدة، عقب الأحداث التي شهدتها منطقة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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