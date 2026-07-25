فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عضو مركزية فتح: عملية نابلس رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

استشهد والداها وبقي الحلم.. هناء الغصين تنتزع التفوق من قلب المأساة

الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين خلال اقتحامات واسعة في الضفة

بين استهداف إيران وصعود تركيا.. ملامح نظام إقليمي جديد

غارات على الحديدة تُطلق إنذارات في السعودية

عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى شريك في الحرب

"نيويورك تايمز": تهديد إيراني أربك رحلة ترامب

شهيد في غزة وسط استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

بين حملان السياسة وذئاب الاستيطان!

ثلاثة توائم يتحدّون الحرب والإعاقة.. نجاحٌ قلب المعاناة في خانيونس

عضو مركزية فتح: عملية نابلس رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

25 يوليو 2026 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
عملية نابلس تمثل "رد فعل طبيعي" على "السلوك الإرهابي والإجرامي" الذي تقوده حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية

أكد عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، عباس زكي، أن عملية نابلس تمثل "رد فعل طبيعي" على "السلوك الإرهابي والإجرامي" الذي تقوده حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات قد يدفع نحو تصعيد أوسع في المنطقة.

وقال زكي، في تصريحات صحفية، السبت، إن العملية جاءت في ظل ما تنفذه "المليشيات الاستيطانية" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مضيفًا أنها "قد تنذر بسلوك شامل" إذا استمرت الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف أن العملية "تؤكد أن الفلسطيني قادر على الدفاع عن نفسه، وأن الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال لن يجلب إلا مزيدًا من المقاومة من أبناء شعبنا".

وأشار زكي إلى أن العملية تعكس حالة من القصور في الاستراتيجية الفلسطينية الشاملة لمواجهة ما يجري في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه "كان ينبغي ألا يُترك المواطن الفلسطيني ليواجه اعتداءات المستوطنين وحيدًا".

وتأتي تصريحات زكي في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، واستمرار اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فتح #عملية نابلس #إرهاب الاحتلال #الضفة الغربية #عباس زكي #عضو اللجنة المركزية لفتح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة