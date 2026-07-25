عضو مركزية فتح: عملية نابلس رد طبيعي على إرهاب الاحتلال

أكد عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، عباس زكي، أن عملية نابلس تمثل "رد فعل طبيعي" على "السلوك الإرهابي والإجرامي" الذي تقوده حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات قد يدفع نحو تصعيد أوسع في المنطقة.

وقال زكي، في تصريحات صحفية، السبت، إن العملية جاءت في ظل ما تنفذه "المليشيات الاستيطانية" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مضيفًا أنها "قد تنذر بسلوك شامل" إذا استمرت الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف أن العملية "تؤكد أن الفلسطيني قادر على الدفاع عن نفسه، وأن الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال لن يجلب إلا مزيدًا من المقاومة من أبناء شعبنا".

وأشار زكي إلى أن العملية تعكس حالة من القصور في الاستراتيجية الفلسطينية الشاملة لمواجهة ما يجري في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه "كان ينبغي ألا يُترك المواطن الفلسطيني ليواجه اعتداءات المستوطنين وحيدًا".

وتأتي تصريحات زكي في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، واستمرار اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين