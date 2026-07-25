الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين خلال اقتحامات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين، فجر السبت، خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها في بلدة تل جنوب غرب نابلس، ومحافظات جنين ورام الله والخليل وطولكرم وبيت لحم وطوباس في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة استشهاد أربعة فلسطينيين في اعتداء لقوات الاحتلال ومستوطنيه على بلدة تل.

ففي بلدة تل، اقتحمت قوات الاحتلال القرية، التي شهدت أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، وداهمت عددًا من المنازل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 30 مواطنًا، كما أخضعت عددًا آخر من الأهالي لتحقيقات ميدانية، فيما لا يزال الاقتحام مستمرًا.

وأفادت مصادر محلية بأن من بين المعتقلين: نمر خالد هندي، وأحمد يامين، ونزار هندي، ومحمد علي رمضان، ونزار منذر رمضان، وعز الدين ريحان، وحسام هندي، ومؤيد حمد، وجعفر ريحان، ومحمد عصيدة، ومحمود عصيدة، وبلال اشتية، ومعاذ اشتية، ومالك اشتية، ويحيى الوادي، ومحمود الأيوب، ومحمد الأيوب، ومحمود رمضان، ومثنى اشتية، وعبد المنعم رمضان، ومحمود الشيخ، ومشهور حلمي رمضان، ورضوان علي رمضان، وصهيب رمضان، وعاصم عصيدة، وعصام الصيفي، وطاهر الصيفي، ونصر الله عصيدة، وسفيان اشتية، ومحمد جمال رمضان.

وفي محافظة جنين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال، بالتزامن مع انتشار عسكري مكثف وتحركات متواصلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي، وجبل أبو ظهير، ووسط مدينة جنين، وحي المراح، إلى جانب بلدات وقرى الزبابدة، وفقوعة، ويعبد، وبرقين، وجلبون، وقباطية، وجلقموس، والسيلة الحارثية، واليامون، وكفردان، ودير أبو ضعيف، وقرية زبوبا، كما داهمت سكنات النازحين من مخيم جنين قرب الجامعة العربية الأمريكية، وإسكان المعلمين.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل، فيما لا تزال تحركاتها العسكرية مستمرة في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وعُرف من بين المعتقلين طايع زكارنة من قباطية، وجهاد السعدي من مدينة جنين، وأحمد رامي جرادات، وناجي محمود جرادات من السيلة الحارثية، وزكي مرعي من كفردان.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا، غالبيتهم من بلدة عبوين شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة عبوين كلًا من جودت عبدالله، وبشير نورالدين، ومازن جابر، وربيع حسن، وعبد ياسر، وهنود عاقلة، وبشير قبيسي، وسامي قبيسي، وعبد الله أيمن، وعبود خليل، عقب دهم منازلهم.

كما اعتقلت الشابين جعفر مصباح فقها وقسام سامي شبانة من بلدة سنجل شرق رام الله، والشاب عبد الرحمن عبد الباسط أبو عليا من بلدة المغير، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم رائد حسن عمرو، وعبادة إسماعيل عمرو، ورأفت سالم أولاد محمد من قرى غرب بلدة دورا جنوب الخليل، وأسيد محمود ربعي من بلدة يطا، إضافة إلى عبد الحكيم أبو جحيشة ويوسف خليل البطران من بلدة إذنا غرب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل يوسف عبد الحميد أبو ماريا ومحمد وحيد أبو ماريا.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بالتزامن مع الاستيلاء على بنايتين سكنيتين في ضاحية شويكة شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمجد رضوان الهندي وكايد يحيى من مدينة طولكرم، وفهد أبو هنطش وريان أبو شيخة من ضاحية شويكة، وفتحي ماهر القب من بلدة دير الغصون شمال المحافظة، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت منزل المواطن نافز الطحل في الحي الشرقي بمدينة طولكرم، وخربت محتوياته، واعتدت بالضرب على نجله فايز (14 عامًا)، ما أدى إلى إصابته بكسر في الأنف.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال بناية "مسك 3" في حي الأقصى بضاحية شويكة، وبناية سكنية ثانية مكونة من أربعة طوابق في حي المهداوي، وأجبرت السكان على مغادرتهما قبل الاستيلاء عليهما وتحويلهما إلى ثكنتين عسكريتين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، هم مصطفى سامي حميدان من مخيم عايدة شمالًا، وإبراهيم محمد عساكرة من منطقة العساكرة شرقًا، وهو إمام مسجد، ومحمد سالم يونس رشايدة من قرية الرشايدة شرق المحافظة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات المشاة في عدة أحياء، وشنّت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد نحو ثلاث ساعات من الاقتحام، دون أن يبلغ عن اعتقالات، قبل أن تقتحم مخيم الفارعة جنوبًا وتشرع في حملة مداهمة واسعة لعدد من منازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين