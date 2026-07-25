تصعيد إسرائيلي بالضفة.. منازل ومنشآت تحت الاستهداف

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت مداهمة منزل الشهيد فاروق رمضان تمهيدًا لهدمه، وإحراق منشأة صناعية، والاستيلاء على منزل قيد الإنشاء، بالتزامن مع اقتحامات جديدة لبلدات وقرى شرق وجنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، السبت، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد فاروق رمضان، منفذ عملية بلدة تل جنوب غربي نابلس، وشرعت في تنفيذ أعمال المسح الهندسي للمنزل، تمهيدًا لهدمه.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على إحراق كسارة في قرية عوريف جنوب نابلس، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة قُدرت بملايين الشواقل، وفق المصادر.

وفي محافظة سلفيت، استولى مستوطنون على منزل قيد الإنشاء في المنطقة الشمالية من بلدة قراوة بني حسان غربي المحافظة، ورفعوا أعلام الاحتلال الإسرائيلي فوقه، في خطوة عدّها الأهالي تصعيدًا جديدًا ضمن محاولات فرض وقائع استيطانية على الأرض.





وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، كما اقتحمت قرية عصيرة القبلية واتجهت نحو قرية عوريف جنوب المحافظة، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية، دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع اعتقالات أو إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، والتي تستهدف الممتلكات الفلسطينية، وتترافق مع عمليات اقتحام متواصلة وتوسيع للنشاط الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين