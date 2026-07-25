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الأهلي يعلن مواجهة برشلونة وديا في كامب نو

25 يوليو 2026 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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الأهلي يعلن مواجهة برشلونة وديا في كامب نو في 19 أغسطس/آب المقبل

 أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم بشكل رسمي أن الفريق الأول سيواجه برشلونة وديا يوم 19 أغسطس/آب المقبل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان غامبر.

وقال الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إن وفدا ضم كلا من أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي والشركة، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة، قام بزيارة قصيرة إلى إسبانيا.

وأضاف أنه تم خلال الزيارة الاتفاق مع نادي برشلونة العريق على إقامة مباراة لكرة القدم بين الناديين يوم 19 أغسطس/آب المقبل، ضمن النسخة الـ61 من “لا فيستا ديل غامبر إستريلا دام” (احتفال كأس خوان غامبر برعاية إستريلا دام).

وأوضح :”ناقش الوفد مع مسؤولي برشلونة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، في أجواء ودية تعكس العلاقة الطيبة بين الناديين”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز الحضور العالمي للنادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أكبر الأندية والمؤسسات الرياضية في أوروبا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#برشلونة #الأهلي #كامب نو

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