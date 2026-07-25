شهيد في غزة وسط استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

استشهد فلسطيني، السبت، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف شرقي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار والتوغل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن المواطن سهيل رمضان حجي استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة

إلى ذلك، قصفت دبابات الاحتلال شرقي حي الزيتون بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء الحي.

وفي محافظة خان يونس، أطلقت قوات الاحتلال نيران دباباتها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمال شرقي المدينة، كما استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة بالقصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية.

وفي المحافظة الوسطى، نفذت آليات الاحتلال عمليات توغل وتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن 1185 مواطنًا ارتقوا شهداء وأصيب 3816 بجروح متفاوتة؛ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة يوم 11 أكتوبر الماضي، نتيجة استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي.

وارتفعت الإحصائية التراكمية، وفق وزارة الصحة، لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري وحرب الإبادة الإسرائيلية منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة، إلى 73 ألفًا و311 شهيدًا، بالإضافة لـ 173 ألفًا و924 مُصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين