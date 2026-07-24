هوية المدرب القادم للمنتخب الإيطالي

كشفت تقارير صحفية النقاب، عن توجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للتعاقد مع أندريا بيرلو لتوفير تدريب المنتخب حتى عام 2030، بعدما تعثرت مفاوضاته مع الإسباني بيب غوارديولا.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، طلب غوارديولا راتبًا سنويًا يبلغ 20 مليون يورو، بينما لم يكن الاتحاد الإيطالي مستعدًا لتجاوز نحو 10 ملايين يورو، ما أدى إلى انهيار المفاوضات، إلى جانب رغبة المدرب الإسباني في الحصول على فترة راحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وبعد انسحاب غوارديولا من السباق، أصبح أندريا بيرلو الخيار الأقرب لقيادة "الآتزوري" في المرحلة المقبلة، في انتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد الإيطالي

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: