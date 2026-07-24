فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

17 منظمة إسرائيلية تدعو لوقف عنف المستوطنين والجيش بالضفة

لمهاجمتها الفصل العنصري .. حملة إسرائيلية ضد وزيرة بريطانية

ألبانيز: هجمات المستوطنين في الضفة يجب أن تتوقف

الصفدي: حكومة الاحتلال تدفع الضفة نحو الانفجار

إصابات وإحراق منازل ومركبات ودونمات زراعية خلال هجمات متفرقة للمستعمرين

معركة التعليم في غزة... من إدارة البقاء إلى بناء المستقبل

جبارين: نار الغضب في الضفة لن تنطفئ بل ستزداد لهيبا

الاحتلال يعترف بأن المستوطنين اللذين قُتلا في بلدة "تل" هما: ضابط وجندي

"سبسطية" على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لدى "اليونسكو"

الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء ستة آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز

هوية المدرب القادم للمنتخب الإيطالي

24 يوليو 2026 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
...
أندريا بيرلو

كشفت تقارير صحفية النقاب، عن توجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للتعاقد مع أندريا بيرلو لتوفير تدريب المنتخب حتى عام 2030، بعدما تعثرت مفاوضاته مع الإسباني بيب غوارديولا.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، طلب غوارديولا راتبًا سنويًا يبلغ 20 مليون يورو، بينما لم يكن الاتحاد الإيطالي مستعدًا لتجاوز نحو 10 ملايين يورو، ما أدى إلى انهيار المفاوضات، إلى جانب رغبة المدرب الإسباني في الحصول على فترة راحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وبعد انسحاب غوارديولا من السباق، أصبح أندريا بيرلو الخيار الأقرب لقيادة "الآتزوري" في المرحلة المقبلة، في انتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد الإيطالي

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#بيب غوارديولا #الاتحاد الإيطالي لكرة القدم #أندريا بيرلو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة