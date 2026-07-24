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إصابات وإحراق منازل ومركبات ودونمات زراعية خلال هجوم للمستعمرين على بلدة صرة بنابلس

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إصابات وإحراق منازل ومركبات ودونمات زراعية خلال هجوم للمستعمرين على بلدة صرة بنابلس

24 يوليو 2026 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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جرائم المستعمرين ضد الفلسطينيين - (صورة أرشيفية)

هاجم مستعمرون منازل المواطنين وعشرات الدونمات الزراعية في بلدة صرة جنوب غرب نابلس، واعتدوا على ثلاثة مواطنين.

وأفاد رئيس بلدية صرة نعمان عبد الله، بأن عشرات المستعمرين هاجموا البلدة من أطرافها الغربية، واعتدوا على ثلاثة مواطنين بالضرب، وأحرقوا 6 منازل بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى 5 مركبات، وعشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بالخضروات والفواكه، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي لهم الذين حاولوا التصدي لهم.

وذكر أن جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، منعوا الأهالي من الوصول إلى المنطقة، حيث ترد أنباء عن إحراق منازل أخرى.

وبحسب الهلال الأحمر فإن طواقمه تعاملت مع إصابة ثلاثة مواطنين (45 عاما) و(36 عاما) و (20 عاما) بجروح ورضوض، نتيجة اعتداء المستعمرين عليهم في البلدة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

#هجمات المستعمرين #بلدة صرة #إحراق المركبات

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