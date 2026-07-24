فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة

فياض: عباس يعطل المصالحة الوطنية والسلطة غير قابلة للإصلاح

محكمة الكاس تُحدد موعد جلسة الاستماع في أزمة نهائي أمم إفريقيا

وسط أجواء الفرح والابتهاج.. الطالب التركماني يكتب قصة نجاح بين خيام النزوح

جدول مواعيد بطولة كرة القدم الشاطئية في غزة

البرغوثي: "إسرائيل" تمارس الإرهاب المنظم في قرى الضفة

الإصابة تُبعد لاعب برشلونة عن الملاعب لنهاية العام الحالي

تفوق تحت خيام النزوح.. قصة إصرار من غزة تعانق حلم المستقبل

أبو عبيدة يشيد بضربات المقاومين بالضفة ويدعو إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال

غزة تزف أبناءها الناجحين.. فرحة تتحدى الحرب والدمار

جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة

24 يوليو 2026 . الساعة 16:28 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال في أنحاء الضفة - (صورة أرشيفية)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عزمه تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وفرض منع خروج القوات وعزز انتشارها في أنحاء المنطقة، عقب عملية إطلاق النار قرب بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته تستعد لتنفيذ "نشاط عملياتي واسع" في الضفة الغربية، وبناء على ذلك، قررت فرض منع خروج القوات وتعزيز حجم القوات المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأوضح أن القرار جاء في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة تل جنوب غربي نابلس شمالي الضفة.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، ثلاثة منهم بجروح حرجة، في هجوم شنه الجيش ومستوطنون على بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وأعقب الهجوم فرض الجيش حصارا على المنطقة وإغلاق مداخل بلدة تل، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#جيش الاحتلال الإسرائيلي #عملية عسكرية #الضفة الغربية المحتلة #بلدة تل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة