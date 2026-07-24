تفوق أربعة توائم من عائلة أبو لطيفة في الثانوية العامة بغزة رغم ظروف الحرب

حقق أربعة توائم من عائلة أبو لطيفة نجاحًا في امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" للعام 2026، في قصة تعكس إصرار الطلبة الغزيين على مواصلة مسيرتهم التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة وحالة النزوح والحرب المستمرة.

وأظهرت النتائج نجاح الأشقاء الأربعة من أبناء خالد أبو لطيفة، وجاءت معدلاتهم على النحو الآتي:

آلاء خالد أبو لطيفة: 94.4%.

محمد خالد أبو لطيفة: 87.7%.

عبد الله خالد أبو لطيفة: 84.3%.

طلعت خالد أبو لطيفة: 80.9%.

ولاقت قصة الأشقاء التوائم الأربعة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها واحدة من قصص النجاح التي برزت عقب إعلان نتائج الثانوية العامة، في ظل ما واجهه طلبة قطاع غزة من تحديات غير مسبوقة خلال العام الدراسي.

والأشقاء التوائم الأربعة يعيشون مع عائلتهم نازحين بعد تدمير منزلهم في الحرب، وجاء إعلان نجاحهم بمثابة فرحة غامرة طفقت بها المنصات ووكالات الأنباء.





وأتت نتائج الثانوية العامة لعام 2026 في قطاع غزة بعد دورة استثنائية أُجريت في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية، التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب العملية التعليمية.

فقد تعرضت مئات المدارس والجامعات لأضرار متفاوتة، واضطر آلاف الطلبة إلى مواصلة تعليمهم في ظروف قاسية شملت النزوح، وفقدان أفراد من عائلاتهم، والانقطاع المتكرر للكهرباء والاتصالات، ونقص الوسائل التعليمية.





ورغم هذه التحديات، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة، صباح الجمعة، لتبرز بين قوائم الناجحين عشرات القصص الملهمة، بينها تفوق أبناء الشهداء، وطلبة واصلوا الدراسة من مراكز الإيواء أو المنازل المتضررة، إضافة إلى نجاح أكثر من شقيق في الأسرة الواحدة.





المصدر / فلسطين أون لاين