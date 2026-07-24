ابنة شهيد تتصدر "توجيهي" في غزة.. صبا رباح الأولى في الفرع العلمي بمعدل 99.9%

تصدرت الطالبة صبا فايد سعيد رباح، ابنة الشهيد، نتائج الثانوية العامة "توجيهي" في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، بعد حصولها على المركز الأول في الفرع العلمي على مستوى القطاع بمعدل 99.9%، في إنجاز لافت جاء وسط الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.

ويحمل تفوق الطالبة رباح دلالة خاصة، إذ حققته بعد فقدان والدها الذي استشهد خلال الحرب على قطاع غزة، لتتحول قصة نجاحها إلى نموذج لصمود الطلبة الفلسطينيين وقدرتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية رغم الفقد والنزوح وتدمير المدارس والجامعات والانقطاع المتكرر للعملية التعليمية.

وكان والد الطالبة صبا، فايد رباح (58 عام) والذي يعمل معلما من محافظة خان يونس، استشهد بتاريخ 2024-06-05 في المحافظة الوسطى اثر استهداف بواسطة جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صباح الجمعة، نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026، وكشفت أسماء الطلبة الأوائل في مختلف الفروع، حيث جاءت صبا رباح في صدارة الفرع العلمي بالمحافظات الجنوبية، بينما حل في المركز الثاني مكرر عشرة طلبة بمعدل 99.7%.

ويأتي إعلان النتائج هذا العام في ظل ظروف استثنائية عاشها طلبة قطاع غزة، الذين واصلوا استعدادهم للامتحانات رغم تداعيات الحرب، بما في ذلك فقدان أفراد من عائلاتهم، والنزوح المتكرر، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمؤسسات التعليمية، فضلاً عن الدراسة في بيئات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات التعليم.





المصدر / فلسطين أون لاين