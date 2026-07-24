شهيدة وإصابات في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استشهدت مواطنة متأثرة بجراحة، وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار.

فقد استشهدت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بناية سكنية في محيط منطقة الزهارنة قرب شارع الجلاء، فيما آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منشأة صناعية قرب مسجد صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لحي الزيتون وشرقي المدينة.

وفي شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في مشروع بيت لاهيا، ومنزلًا آخر قرب مركز شرطة مخيم جباليا.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مخيم البريج وسط القطاع، فيما دمر جيش الاحتلال مسجد النور ومحيطه في بلوك 9 جنوب شرقي المخيم.

واستهدف القصف الإسرائيلي كذلك منزلًا ملاصقًا لجمعية الصلاح الطبية في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي مدينة خان يونس، كما أطلقت النار بكثافة شرق بلدة القرارة شمالي المدينة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين