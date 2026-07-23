خدمات خانيونس يطالب بالإفراج عن لاعبه مخيمر من سجون الاحتلال

طالب نادي خدمات خانيونس بالإفراج الفوري عن لاعبه حسن مخيمر، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تحرك عاجل من قبل اتحاد كرة القدم والمؤسسات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وأكد النادي أن مخيمر، الذي كان يشغل مركز الظهير الأيسر، يعد أحد أبرز لاعبي الفريق خلال السنوات الماضية، وقدم مستويات مميزة بقميص خدمات خانيونس، وكان من العناصر البارزة في صفوف الفريق قبل اعتقاله.

وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت اللاعب خلال الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار احتجازه يحرمه من ممارسة مسيرته الرياضية ويبعده عن أسرته وزملائه.

وجدد خدمات خانيونس مناشدته لاتحاد كرة القدم، والاتحاد الدولي (فيفا)، وكافة المؤسسات الرياضية والحقوقية الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الرياضيين الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن حسن مخيمر، بما يكفل له حقه في الحرية ومواصلة مسيرته الرياضية.

واختتم النادي رسالته بالقول: "حسن مخيمر.. لك الحرية، ولنا الأمل بأن نراك قريبًا بين أهلك ومحبيك، وستبقى حاضرًا في قلوبنا حتى تعود حرًا."

المصدر / فلسطين أون لاين