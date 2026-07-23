"الصحة" تحذر من "إعدام بطيء" لمرضى السرطان جراء توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تداعيات كارثية على مرضى السرطان في القطاع، جراء توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي، واصفةً الوضع بأنه بمثابة "قرار إعدام بطيء" بحق آلاف المرضى.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، الخميس، إن أقسام تقديم خدمة رعاية مرضى السرطان أصيبت بـ"الشلل التام"، في ظل عدم توفر الأدوية التخصصية اللازمة لعلاجهم.

وأوضح البيان أن انقطاع الجرعات العلاجية "ليس مجرد تأجيل للعلاج"، بل يعني عودة سريعة وشرسة للورم، الأمر الذي يهدد بموت محقق لآلاف المرضى، من بينهم مئات الأطفال والنساء، بحسب تعبير الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً كبيراً من المرضى باتوا يعانون آلاماً حادة دون توفر أي علاج، أو حتى المسكنات الأساسية، في ظل انسداد أفق السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وناشدت وزارة الصحة، في ختام بيانها، جميع الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المرضى، والعمل على إدخال إمدادات العلاج الكيميائي إلى القطاع دون تأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين