التربية والتعليم تُطلق خدمة إلكترونية لعرض نتائج الطلبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن الانتهاء من عملية رصد العلامات للعام الدراسي 2025/2026 لطلبة المدارس من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر في المحافظات الجنوبية وقطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائجهم السنوية من خلال البيئة المدرسية الإلكترونية "E-school"، التي تتيح متابعة الأداء الأكاديمي بسهولة وأمان عبر الإنترنت.

ودعت الوزارة الطلبة إلى استخدام دليل إرشادي مرفق لتوضيح خطوات الدخول إلى المنصة، عبر الرابط الرسمي:

🔗 https://moe.edu.ps/m/3784

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتسهيل وصول الطلبة إلى بياناتهم الأكاديمية بشكل فوري ومنظم.

المصدر / فلسطين أون لاين