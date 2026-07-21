الأوقاف بغزة تحذر من اقتحام واسع للمسجد الأقصى وتحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد

حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة من التحضيرات المتسارعة التي تقودها جماعات الهيكل المتطرفة، بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، بذريعة إحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وقالت الوزارة، في تصريح صدر اليوم الثلاثاء، إن هذه التحركات تأتي ضمن محاولات فرض وقائع تهويدية تستهدف هوية المسجد الأقصى ومكانته الإسلامية، مؤكدة أن ما يجري ليس حدثًا عابرًا أو تحركًا فرديًا، بل يندرج في إطار مشروع ممنهج يسعى إلى تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وصولًا إلى فرض السيطرة الكاملة عليه.

وأضافت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي واعتداءً على حرمة المقدسات الإسلامية ومشاعر المسلمين حول العالم، مشيرة إلى أن المؤتمرات والتحركات السياسية والتحريضية التي سبقت هذه المناسبة، بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست وقادة جماعات الهيكل، تعكس حجم الدعم الرسمي الذي يحظى به هذا التصعيد.

وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، محذرة من أن المساس بالمقدسات الإسلامية يشكل استفزازًا خطيرًا، ويؤكد استمرار محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة.

ودعت الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الدينية والحقوقية والإنسانية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وكما دعت أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة الإسلامية إلى تعزيز الوعي بقضية المسجد الأقصى وتكثيف أشكال الدعم والإسناد له، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا ومحل اهتمام الأمة.

وأكدت الوزارة في ختام تصريحها أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلاميًا خالصًا بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، وأن الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد لن تغيّر الحقائق التاريخية والقانونية، وسيظل الأقصى عنوانًا للثبات والصمود.

المصدر / فلسطين أون لاين