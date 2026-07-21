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استشهاد أم وأطفالها الأربعة في قصف إسرائيلي على منزل بغزة

21 يوليو 2026 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استشهدت أم وأطفالها الأربعة، فجر الثلاثاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصف منزلاً يعود لعائلة المصري قرب الغرفة التجارية في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة عزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وطفلها وبناتها الثلاثة. 

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني واجهت صعوبات في الوصول إلى المنزل المستهدف بسبب النيران المشتعلة، قبل أن تتمكن من انتشال خمسة شهداء، هم أم وأطفالها الأربعة.

وأوضح أن طواقم الإطفاء، بمساندة طواقم بلدية غزة، تمكنت من السيطرة على حريق كبير اندلع في المنزل، ومنعت امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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