استشهاد أب وأم وأطفالهما الأربعة في قصف إسرائيلي على منزل بغزة

استشهدت أم وأب وأطفالها الأربعة، فجر الثلاثاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، في حين واصلت قوات الاحتلال خرقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصف منزلاً يعود لعائلة المصري قرب الغرفة التجارية في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة عزة، ما أدى لاستشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني واجهت صعوبات في الوصول إلى المنزل المستهدف بسبب النيران المشتعلة، قبل أن تتمكن من انتشال خمسة شهداء، هم أم وأطفالها الأربعة.

وأوضح أن طواقم الإطفاء، بمساندة طواقم بلدية غزة، تمكنت من السيطرة على حريق كبير اندلع في المنزل، ومنعت امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة.

وذكرت مصادر محلية بأن الشهداء هم: الأب فراس أحمد المصري، الأم سلسبيل محمد علي المصرب، والأبناء نعيم، وفريال، وسلمى، وأميرة فراس المصري.

على صعيد آخر، توغلت فجر اليوم قوات الاحتلال، رفقة آليات عسكرية، تزامنًا مع إطلاق نار، شرقي حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن أصوات انفجارات وإطلاق نار مُكثف من قبل آليات الاحتلال دوّى في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما أطفلت بوارج الاحتلال الحربية قذائفها، صباح الثلاثاء، في عرض بحر مدينة غزة. بينما أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مُكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ودير البلح.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 285 على التوالي، خرق اتفاقية وقف اطلاق النار؛ التي نصّت على وقف الحرب العدوانية بقطاع غزة، عبر عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، تزامنًا مع استمرار توسيع ما يُسمى بـ "الخط الأصفر".

المصدر / فلسطين أون لاين