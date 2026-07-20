3 شهداء وإصابات بينها خطيرة في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتان الأولى قرب مفترق الغفري وسط مدينة غزة، والثانية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بقصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية قرب مفترق الغفري، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت 7 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، بينها 3 وصفت بالخطيرة، جراء الغارة.

وفي خان يونس، قصفت مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس.

وذكرت مصادر طبية أن 3 مواطنين ارتقوا في القصف الإسرائيلي على ذات المركبة وأصيب آخرون وصفت جراحهم بالمتفاوتة.



وفي وقت سابق، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت آليات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس بإطلاق النار، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1144 شهيدًا؛ حتى أمس السبت، فيما بلغ عدد الإصابات 3703 إصابات، إلى جانب انتشال 802 حالة.

وتستمر قوات الاحتلال بخرق اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار؛ الموقعة بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر 2025، مُتسببة بمزيد من الدمار والشهداء والجرحى.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: