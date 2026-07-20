خروقات مستمرة.. إصابات في غارة للاحتلال على مركبة وسط غزة

أصيب عدد من المواطنين، الإثنين، في غارة شنتها طائرات االاحتلال الإسرائيلي على مركبة في شارع الجلاء وسط ميدنة غزة، في وقت واصل جيش الاحتلال خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والحرب العدوانية عبر استهداف مناطق متفرقة من القطاع بإطلاق النار والقصف المدفعي.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة 14 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت 7 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، بينها 3 إصابات وصفت بالخطيرة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية وسط مدينة غزة.



وفي وقت سابق، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت آليات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس بإطلاق النار، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1144 شهيدًا؛ حتى أمس السبت، فيما بلغ عدد الإصابات 3703 إصابات، إلى جانب انتشال 802 حالة.

وتستمر قوات الاحتلال بخرق اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار؛ الموقعة بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر 2025، مُتسببة بمزيد من الدمار والشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين