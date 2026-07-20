شهيدان وثلاث إصابات خطيرة في هجوم للمستوطنين شرق رام الله

استشهد مواطنين، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين في بلدة دير جرير، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاماً)، وأحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاماً)، برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير.

وكان ثلاثة مواطنين قد أُصيبوا بجروح خطيرة، إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن، نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف سلواد لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاماً، حيث أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى، نظراً لخطورة حالته.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى.

وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب، وإطلاق الرصاص الحي، وإحراق الممتلكات، والاعتداء على الأراضي الزراعية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين