جماهير نادي سوري ترفع شعار "كذبوا عليكم" والأعلام الفلسطينية

شاركت ؤ، عبر رفع الأعلام الفلسطينية ولافتة ضخمة تحمل شعار الحملة في مدرجات ملعب العاصمة دمشق، خلال مباراة فريقها أمام النواعير في دوري كرة السلة، تأكيدًا على تضامنها مع قطاع غزة ورفضًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية.

وحملت اللافتة عبارة "كذبوا عليكم" في رسالة تهدف، بحسب القائمين على الحملة، إلى دحض الروايات التي توحي بانتهاء الحرب في غزة، والتأكيد أن العدوان والانتهاكات الإسرائيلية ما تزال مستمرة رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

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وكان ناشطون أطلقوا، في 16 تموز/يوليو الجاري، الحملة الرقمية "كذبوا عليكم" باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف لفت الأنظار إلى استمرار الحرب في قطاع غزة، والتأكيد أن تراجع التغطية الإعلامية الدولية لا يعني توقف القصف أو انتهاء المعاناة الإنسانية.

وشارك في الحملة صحفيون وعاملون في المجال الإنساني، إلى جانب أطفال من قطاع غزة ومتضامنين عرب وأجانب، عبر نشر مقاطع مصورة ومنشورات توثق استمرار عمليات القصف والحرب والمعاناة والألم، وما يرافقها من تجويع ونزوح ومرض، في محاولة لإعادة تسليط الضوء على الواقع الإنساني في القطاع، وكسر الانطباع السائد بأن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى الحرب والمأساة.

المصدر / فلسطين أون لاين