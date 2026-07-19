الإعلامي الحكومي: 3795 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3795 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم الـ280 من سريانه، ما أسفر عن استشهاد 1168 فلسطينيًا وإصابة 3734 آخرين، إلى جانب اعتقال 149 مواطنًا خلال فترة الاتفاق.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، صدر عنه، الأحد، أن الاحتلال واصل انتهاكاته لبنود الاتفاق، مشيرًا إلى استمرار استهداف الفلسطينيين وعرقلة تنفيذ الالتزامات الإنسانية المنصوص عليها.

دخول المساعدات والشاحنات

وأضاف أن الاحتلال سمح بدخول 59,613 شاحنة مساعدات إنسانية فقط إلى قطاع غزة من أصل 168 ألف شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%، كما سمح بسفر 9,268 مسافرًا فقط عبر معبر رفح من أصل 24,600 مسافر كان من المفترض تمكينهم من السفر، بنسبة التزام بلغت 37%.

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وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفه بـ"سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل دون توقف"، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف الانتهاكات والخروقات المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين