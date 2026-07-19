حماس تنفي الأنباء المتداولة بشأن انتخابات الحركة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نتائج انتخابات رئاسة الحركة، مؤكدة أن ما نُشر بهذا الخصوص لا يستند إلى معلومات رسمية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن ما يتم تداوله نقلاً عن مصادر منسوبة للحركة حول نتائج الانتخابات الداخلية "لا أساس له من الصحة"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة.

وأكدت الحركة أن البيانات والتصريحات الرسمية تُنشر عبر موقعها الرسمي وقناتها الرسمية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى هذه المنصات للحصول على المعلومات المتعلقة بقراراتها وملفاتها الداخلية.

ودعت حماس وسائل الإعلام إلى تجنب تداول الأخبار غير الموثقة، والالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات.

المصدر / فلسطين أون لاين