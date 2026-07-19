الحرس الثوري: أنذرنا سفنًا في "هرمز" ونسيطر بالكامل على الممر

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن سفينتين تعرضتا لحادثة في مضيق هرمز، فيما تراجعت سفينتان أخريان عن العبور بعد تلقيهما تحذيرات من القوات الإيرانية، على حد وصفه.

وقال الحرس الثوري، في بيان، الأحد، إن أربع سفن عطلت أنظمة الملاحة الخاصة بها وحاولت مغادرة المضيق عبر مسار وصفه بـ"غير الآمن"، مؤكدًا أن ذلك جرى بدعم أمريكي.

وأضاف أن القوات الإيرانية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكداً أن "المسار الآمن الوحيد" لعبور السفن هو المسار الذي تحدده وتعلنه السلطات الإيرانية.

وجدد الحرس الثوري تأكيده أن "أي قطرة نفط أو غاز أو أسمدة كيميائية لن تمر عبر مضيق هرمز دون تصريح من إيران"، محذرًا من أن السفن التي تستجيب لما وصفه بـ"تصريحات العدو الأمريكي" وتسلك مسارات غير معتمدة ستكون عرضة للحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين