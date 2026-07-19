بعد عقود.. ساحر فرنسا يتجاوز رقم بيليه الأسطوري

ترك نجم منتخب فرنسا مايكل أوليسيه، بصمة مميزة في مشاركته الأولى بقميص منتخب بلاده في بطولة كأس العالم.

كان أوليسيه ركيزة أساسية في خطط مدرب الديوك ديديه ديشامب طوال مشوار الفريق في البطولة، الذي انتهى باحتلاله المركز الرابع بعد خسارة الميدالية البرونزية بهزيمة مثيرة أمام إنكلترا بنتيجة 4-6.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت الضوء على إنجاز تاريخي لأوليسيه بعد صناعته هدفين لزميله كيليان مبابي أمام إنكلترا.

وأضاف فيفا: “لقد تألق أوليسيه طوال هذه البطولة، وحطّم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس العالم برصيد سبع تمريرات”.

وأشار إلى أنه بفضل التمريرتين الحاسمتين أمام إنكلترا، تجاوز أوليسيه أسطورة البرازيل الراحل بيليه، الذي كان يحمل الرقم القياسي سابقا بست تمريرات في مونديال 1970.

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بلقب كأس العالم ثلاث مرات في أعوام 1958 و1962 و1970.

المصدر / وكالات