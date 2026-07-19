التربية والتعليم تصدر إعلانًا مهمًا لأولياء الأمور

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بدء التطبيق الشامل لـمصادر التعليم المفتوحة (OER) في المدارس الحكومية لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، في إطار خطتها التطويرية "التعليم من أجل التنمية".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء بعد تقييم تجربة نُفذت خلال العام الماضي في 64 مدرسة، إلى جانب إجراء دراسة بحثية وسلسلة من المشاورات مع الميدان التربوي والخبراء، أظهرت نتائج إيجابية دعمت التوسع في تطبيق المشروع.

وأضافت أنها أعدت خطة متكاملة لتأهيل المعلمين وتطوير مهاراتهم في تصميم العملية التعليمية وفق معايير وطنية ودولية، إلى جانب توفير منصات تعليمية ومواد مفتوحة ومعززات رقمية تفاعلية تدعم تطبيق النظام الجديد.

وأكدت الوزارة أن نجاح التجربة يعتمد على تكامل أدوار الطالب والمعلم والأسرة والإدارة المدرسية، مشيرة إلى أن الدراسات الأولية أظهرت انعكاسات إيجابية على التحصيل الأكاديمي ونواتج التعلم، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر مرونة واستدامة، وتوفير محتوى تعليمي رقمي يشكل بديلاً للكتب المدرسية الورقية.

المصدر / فلسطين أون لاين