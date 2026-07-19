تمهيدًا لهدمها.. الاحتلال يأمر بإخلاء منازل في القدس

أعلنت محافظة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وزعت أوامر بإخلاء عدد من منازل المواطنين في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، مانحة أصحابها مهلة لا تتجاوز أسبوعًا لإخلائها، تمهيدًا لتنفيذ قرارات هدم بحقها.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال المتواصلة الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين وفرض المزيد من القيود على البناء والسكن في القدس المحتلة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد وزعت، في وقت سابق، إخطارات بوقف البناء استهدفت نحو 30 منزلًا في البلدة، في خطوة تُنذر بتصعيد عمليات الهدم واستهداف التجمعات السكنية الفلسطينية.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من تداعيات هذه الإجراءات على مئات المواطنين، معتبرة أنها تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين