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23% من الإسرائيليين يدرسون الهجرة إذا فاز نتنياهو بالانتخابات

19 يوليو 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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67% من المشاركين يعارضون حزمة القوانين التي أقرها الائتلاف الحكومي

كشف استطلاع للرأي بثته "القناة 12" العبرية أن 23% من الإسرائيليين قالوا إنهم أو أحد أفراد عائلاتهم يفكرون في مغادرة "إسرائيل" إذا عاد بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة عقب الانتخابات المقبلة، في مؤشر يعكس عمق الانقسام السياسي داخل الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 67% من المشاركين يعارضون حزمة القوانين التي أقرها الائتلاف الحكومي خلال الأسبوع الجاري، فيما أيدها 21%، بينما لم يحسم الباقون موقفهم.

وشملت القوانين المثيرة للجدل تشريعًا يمنح دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة، إلى جانب قانون يحد من ملاحقة المتخلفين عن الخدمة العسكرية من اليهود "الحريديم"، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة وأوساط شعبية.

وتأتي نتائج الاستطلاع في ظل استعدادات "إسرائيل" لانتخابات "الكنيست" المبكرة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط استمرار الاستقطاب السياسي، وتراجع شعبية نتنياهو في عدد من استطلاعات الرأي، مقابل تقدم منافسين من معسكر المعارضة، مع بقاء المشهد الانتخابي مفتوحًا على جميع الاحتمالات في ظل صعوبة حصول أي معسكر على أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #استطلاع رأي #الانتخابات الإسرائيلية #هجرة الإسرائيليين

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