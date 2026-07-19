افتتاح البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية في غزة

غزة / فلسطين:

افتتح اتحاد كرة القدم، الأحد، البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية، برعاية مؤسسة فلسطين الغد للتنمية المجتمعية، وذلك على ملعب النادي البحري، على شاطئ بحر مدينة غزة.

وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة، حضور رسمي وجماهيري كبير تخلله فقرات متنوعة، وإقامة مباراتين جمعت الأولى بين غزة الرياضي وخدمات الشاطئ، بينما واجه اتحاد الشجاعية الأهلي الفلسطيني.

وفي كلمة اتحاد الكرة نقل سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد تحيات رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب، كما ووجه شكره الكبير لجمعية فلسطين الغد ممثلة بالدكتورة منال صيام رئيس الجمعية على دورها الكبير في دعم الحركة الرياضية.





وأكد أبو الحصين أن اتحاد الكرة ورغم الظروف الصعبة التي تواجه منظومة كرة القدم حريص على استمرار النشاط الرياضي، منوهاً إلى استعداد الاتحاد لإطلاق بطولة كأس الألف شهيد على مستوى الوطن والشتات تكريماً لشهداء الحركة الرياضية.

بدوره أشاد الدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية باقامة البطولة التي تعكس إصرار المنظومة الرياضية على استمرار النشاط الرياضي على صعيد كرة القدم والألعاب الرياضية المختلفة.





وشدد د. المجدلاوي على أهمية تكاثف كافة المؤسسات الوطنية من أجل الحفاظ على المنظومة الرياضية.

من جهته قال مصطفى قزعاط عضو المجلس البلدي في بلدية غزة، أن البطولة تحمل رسائل هامة تتمثل في قدرة الشعب الفلسطيني على تحدي كافة الظروف والنهوض مجدداً رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.

وشكر قزعاط اتحاد الكرة وجمعية فلسطين الغد على جهودهما الكبير في إقامة تلك البطولة.

من جانبه أكد حازم عفانة ممثل الجمعية، أن البطولة تحمل رسالة أمل من وسط الدمار، وتأتي ضمن دور الجمعية في تبني المبادرات الرياضية والتعليمية والصحية.

وقال عفانة إن المشهد المميز للبطولة جاء بعد جهود كبيرة بذلت من كادر الجمعية ولجان اتحاد الكرة على مدار الأسابيع الماضية من أجل إنجاح فعاليات المسابقة.

وفي المباراة الافتتاحية، حقق فريق غزة الرياضي الفوز على خدمات الشاطئ بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة قدم خلالها أبناء العميد أداء قويا خلال المباراة.

وافتتح محمد السدودي التسجيل للبحرية، رد غزة الرياضي بثلاثة أهداف عبر تامر أبو فارس، وكامل الترامسي، ومحمد الكتناني، ليعود السدودي ويسجل هدف التقليص لخدمات الشاطئ، وقضى علي زايدة على آمال البحرية بالعودة، بتسجيله الهدفين الرابع والخامس.

وحصل لاعب غزة الرياضي تامر أبو فارس على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي اللقاء الثاني وضمن المجموعة الثانية تغلب اتحاد الشجاعية على الأهلي الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم أحمد الزق للشجاعية، وعادل سامي الداعور النتيجة للأهلي، ليعود الزق ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وأضاف زميله غسان أبو عودة الهدف الثالث للشجعان، قبل نهاية المباراة أحرز الداعور الهدف الثاني للأهلي.

وحصل لاعب الشجاعية أحمد الزق على جائزة أفضل لاعب في المباراة.





أدار المباراتين طاقم حكام مكون من الدولي محمود أبو مصطفى، ومحمد الغول، ومرسيل أبو شدق، ومحمد الزعانين.

مباريات الأحد

وتتواصل المباريات اليوم الأحد، حيث يلتقي الصداقة مع اتحاد بيت حانون، بينما يواجه شباب رفح نظيره شباب خانيونس، على ذات الملعب المخصص للبطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين