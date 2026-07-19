3 شهداء ومصابون في غزة وسط تصاعد خروقات الاحتلال

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، وأصيب آخرون، الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار والغارات الجوية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد سيدة وإصابة ابنتها وعدد من المواطنين، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

كما وصل شهيدان إلى مجمع الشفاء الطبي، صباح اليوم، بعد استهداف مدفعي إسرائيلي طال شارع كشكو خلال ساعات الليل.

وفي تطور آخر، أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم، جراء قصف استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من حي التفاح.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لقرية المصدر، فيما كثفت الآليات العسكرية إطلاق النار جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت شمال المدينة.

وأمس السبت، استشهد 10 فلسطينيين في تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة؛ تخللها عمليات قصف جوي ومدفعي واستهداف مباشر للمدنيين والشقق والخيم السكنية المأهولة بالسكان.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1144 شهيدًا؛ حتى أمس السبت، فيما بلغ عدد الإصابات 3703 إصابات، إلى جانب انتشال 802 حالة.

المصدر / فلسطين أون لاين