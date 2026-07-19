3 شهداء ومصابون في خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار بغزة

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، وأصيب آخرون، الأحد، من جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار والغارات الجوية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد سيدة وإصابة ابنتها وعدد من المواطنين، على إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وكما وصل شهيدان إلى مجمع الشفاء الطبي، صباح اليوم، بعد استهداف مدفعي إسرائيلي طال شارع كشكو خلال ساعات الليل.

وأحدث التطورات الميدانية، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين شمال كلية الرباط، بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة "بئر 19" بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أصيب مدنيين برصاص قوات الاحتلال، خلال إطلاق نار عدواني استهدف منطقة "الإقليمي" بمواصي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وذكر شهود عيان أن إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية يُطلق صوب خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشاروا إلى أن الطفلة عائشة محمود العرجا (6 أعوام) أصيبت بعد ظهر اليوم الأحد، بطلق ناري من قبل قوات الاحتلال، جنوب غرب خانيونس.

وفي وسط قطاع غزة، أصيبت سيدة برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين تجدد إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال العسكرية تجاه شرقي مخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط القطاع.

وكان عدد من المواطنين أصيبوا فجر اليوم، من جراء قصف استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من حي التفاح.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لقرية المصدر، فيما كثفت الآليات العسكرية إطلاق النار جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت شمال المدينة.

وأمس السبت، استشهد 10 فلسطينيين في تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ تخللها عمليات قصف جوي ومدفعي واستهداف مباشر للمدنيين والشقق والخيم السكنية المأهولة بالسكان.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1144 شهيدًا؛ حتى أمس السبت، فيما بلغ عدد الإصابات 3703 إصابات، إلى جانب انتشال 802 حالة.

المصدر / فلسطين أون لاين